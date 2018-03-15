Савченко після допиту у СБУ приїхала до Ради із зброєю, - нардеп

Савченко після допиту у СБУ приїхала до Верховної Ради, однак у неї виявили зброю та вивели із сесійної зали. Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

Савченко після допиту СБУ у справі підозрюваного у підготовці терактів у Києві Володимира Рубана приїхала на парламентську сесію.

"З нею спілкуються нардепи-патріоти та спікер парламенту Андрій Парубій. Після цього вони всі разом покинули сесійну залу. Кажуть, що до парламенту Савченко принесла зброю і гранати", - йдеться у повідомленні.

Мосійчук також додав, що Савченко після цього ще раз закликала до збройного державного перевороту.

"Савченко нардепи-патріоти вивели з парламенту", - підсумував Мосійчук.

Тим часом Савченко каже, що пішла із зали, бо "практично закінчилась робоча сесія".

"Я прийшла, розписалася, щоб мати зарплату. Бо народний депутат позбавляється зарплати, якщо не є присутній в залі засідання. Я розписалася, зайшла в зал, послухала, що розглядається, і вийшла", - пояснила нардеп.