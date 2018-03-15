Савченко планувала теракт у залі Ради, - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні, 15 березня, внесе подання до Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко, оскільки вона, за його словами, планувала теракт у залі парламенту. Про це він заявив під час засідання парламенту, повідомляє "Укрінформ".

"У слідства є незаперечні докази того, що народний депутат України Надія Савченко особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі (Верховної Ради), знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. Тому сьогодні я, як генеральний прокурор України, внесу до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко", - сказав Луценко.

При цьому він також закликав народних депутатів невідкладно підтримати проект закону "про те, щоб після подання генпрокурора дипломатичні закордонні паспорти народних депутатів зупинялися" для того, щоб вони залишилися в Україні та постали перед судом.

"Нинішній регламент передбачає п'ять днів на відповідь народного депутата. Сподіваюсь, наступної середи пройдемо регламентний комітет, а в наступний четвер зала ВР прийме рішення проти організатора запланованого терористичного акту у Верховній Раді України", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит до СБУ 13 березня у справі Рубана, якого затримали в Донецькій області при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї, однак нардеп так і не прибула до слідчих.

Згодом Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації", і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Нардеп також заявила, що про цю поїздку вона офіційно повідомила перший відділ апарату Верховної Ради, тож, на її думку, вказана інформація була доступна СБУ.

Вона також висловила побажання, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

Однак прес-секретар голови Верховної Ради заявив, що спікер Андрій Парубій не підписував розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Савченко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 14 березня сказав, що буде змушений внести подання на Савченко до Верховної Ради, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.