Савченко прийшла до СБУ та розповіла про три дні в Страсбурзі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що три дні перебувала в Страсбурзі та говорила з європейськими політиками про звільнення українських полонених. Про це вона заявила під час брифінгу в четвер, 15 березня, під будівлею ГУ СБУ в Києві та Київській області, повідомляє "Укрінформ".

"Ці три дні я знаходилася в Європі. А саме в Страсбурзі, не в Раді Європи, не в парламентській асамблеї Ради Європи, а саме в Європарламенті. Спілкувалася я з європейськими політиками стосовно звільнення наших полонених і політв'язнів з Російської Федерації", - заявила Савченко.

Вона повідомила, що мала багато зустрічей, але зауважила, що могло бути більше, аби не перешкодили внутрішні проблеми в Україні.

"Я отримала живу надію на те, що впродовж 5 місяців від виборів президента в РФ до початку спортивних дійств у Росії або десь інде, буде вирішено це питання. Я дуже в це вірю", - заявила Савченко.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит до СБУ 13 березня у справі Рубана, якого затримали в Донецькій області при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї, однак нардеп так і не прибула до слідчих.

Згодом Савченко повідомила, що дізналася про виклик зі ЗМІ, які "не є надійним джерелом інформації", і додала, що з 12 по 16 березня перебуває "із запланованою робочою поїздкою до Європейського парламенту в Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС".

Нардеп також заявила, що про цю поїздку вона офіційно повідомила перший відділ апарату Верховної Ради, тож, на її думку, вказана інформація була доступна СБУ.

Вона також висловила побажання, щоб повістку про виклик до СБУ їй передали особисто в руки.

Однак прес-секретар голови Верховної Ради заявив, що спікер Андрій Парубій не підписував розпорядження про закордонне відрядження народного депутата Савченко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 14 березня сказав, що буде змушений внести подання на Савченко до Верховної Ради, якщо вона не з'явиться на допит 15 березня.