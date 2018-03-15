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Столтенберг про РФ: У гонці озброєнь не буває переможців

15 березня, 2018 - 17:49
Фото Reuters

НАТО не бажає починати нову гонку озброєнь з Росією. Про це під час прес-конференції у Брюсселі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Politico.

Як повідомляється, він назвав кілька причин, з яких подібний розвиток подій є вкрай небажаним. Головна з них - інтеграція традиційної та ядерної війни у військові доктрини РФ.

"Це розмивання меж між ядерними і звичайними засобами знижує поріг використання ядерної зброї у Росії. І розмивання меж між миром, кризою і війною дестабілізує і створює загрозу", - підкреслив він.

Крім того, така стратегія вже довела свою безглуздість - у гонці озброєнь не буває переможців. "Це дорого, це ризиковано, це нікого не цікавить", - заявив Столтенберг.

При цьому, підкреслив він, НАТО захистить кожного зі своїх союзників від будь-якої загрози, якщо така виникне.

Джерело: 112 Україна

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