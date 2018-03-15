Топ-менеджера "Ощадбанку" викрили на розкраданні 16,7 млн гривень

СБУ викрила топ-менеджера "Ощадбанку" на розкраданні грошей державної установи. Про це повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично здійснював незаконні оборудки з облігаціями внутрішньої державної позики, які належали "Ощадбанку". За висновками експертизи, через дії топ-менеджера державному банку завдано збитків у розмірі 16,7 мільйона гривень.

Банкіру повідомлено про підозру у порушенні закону за статтею "Зловживання владою або службовим становищем”.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із цілодобовим носінням електронного браслета. Винесено також окрему ухвалу про відсторонення посадовця від займаної посади.