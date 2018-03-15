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Трамп призначив новим економічним радником телеведучого Ларрі Кадлоу

15 березня, 2018 - 09:12
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп призначив директором Національної економічної ради відомого американського телеведучого і аналітика Ларрі Кадлоу. Про це повідомляє телеканал новин "112-Україна" з посиланням на Time.

"За словами Кадлоу, Трамп запропонував йому посаду у вівторок під час телефонної розмови, і він погодився", - йдеться в повідомленні.

За день до цього Трамп натякнув на кандидатуру Кадлоу: "Наші думки не в усьому сходяться, але, я вважаю, що це навіть добре".

Раніше передбачалося, що посаду займе колишній фінансовий директор Microsoft Кріс Ліддел.

Нагадаємо: Ларрі Кадлоу відомий як ведучий різноманітних шоу на BBC і CNBC, зокрема економічної програми Kudlow Report. Його статті регулярно з'являються в численних американських газетах та на веб-сайтах, наприклад Wall Street Journal і Washington Times. Він також веде свій блог про економіку та гроші.

Кадлоу підтримував кандидатуру Трампа під час його президентської кампанії.

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