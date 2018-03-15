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Іван Франко, український поет, письменник, професор, громадський, культурний та політичний діяч

У центрі Ріо-де-Жанейро вбили депутата

15 березня, 2018 - 15:34
Фото: oglobo.globo.com

Депутат муніципальних зборів Ріо-де-Жанейро Маріелі Франку була убита в середу в центрі міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на бразильске видання Jornal O Globo.

За його даними, невідомі злочинці розстріляли автомобіль, на якому Франку поверталася з заходу, присвяченого боротьбі з расовою дискримінацією. Разом з депутатом загинув її водій. За попередньою інформацією, вбивство може бути пов’язане з професійною діяльністю політика, так як особисті речі жертв залишилися в машині.

За офіційними даними, в останні місяці в штаті Ріо-де-Жанейро значно погіршилася ситуація у сфері громадської безпеки. Так, згідно зі статистикою регіонального уряду, число вбивств в 2017 році зросло на 8% в порівнянні з попереднім і на 26% в порівнянні з 2015 роком.

 

Джерело: УНН

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