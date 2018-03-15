У Дніпро повернувся український прапор, який побував у космосі

Американський астронавт Рендолф Брезник подарував Дніпровській обласній універсальній бібліотеці ім. Кирила і Мефодія синьо-жовтий український прапор, який побував разом із ним у космосі минулої осені. Цей прапор астронавт придбав пару років тому, під час свого попереднього перебування в Україні. На зустрічі зі школярами, студентами і фахівцями КБ «Південне» Брезник роздав сотні автографів і пояснив, чому його тягне до нашої країни. В Україну він прибув із прийомним сином, якого усиновив десять років тому, і цей хлопчик народився саме в Дніпрі. Брезник розповів про підготовку американських астронавтів, про свої два польоти- в 2009 році на шатлі «Атлантіс» і на Міжнародній космічній станції (МКС) в 2017 році, а також про свої п'ять виходів у відкритий космос. «Я хочу сказати молодим людям, що єдине обмеження, яке ви маєте, - це те, яке ви самі на себе наклали. Говоріть просто: я можу це зробити. Багато людей у світі досягли чогось тому, що у своїх головах вирішили, що вони дійсно цього хочуть», - каже Брезник. За його словами, крім Дніпра, він планує зустрітися з молоддю у Києві і Житомирі.

Про свою роботу гостю з NASA розповіли і працівники дніпровського ракетно-космічного КБ «Південне». Зараз вони працюють над проектом промислово-дослідної бази на Місяці, яка може стати відправною точкою для польотів до інших планет. «Цей проект неминуче дасть потужний поштовх до розвитку технологій і нових систем космічних літальних апаратів, апаратури зв'язку, управління, автономного життєзабезпечення. Він дуже складний і дорогий. Тому здійснити його можна буде тільки спільними зусиллями фахівців і компаній з багатьох країн світу, а також за умови фінансування робіт урядами найбільш розвинених країн. Але у разі успіху людство отримає інтелектуальний і технологічний прорив, який можна порівняти з початком міжконтинентального мореплавання і відкриттям нових земель, виникненням авіації, а також початком ери польотів в навколоземний простір», - сказав представник КБП Геннадій Осиновий.

За його словами, при створенні такої бази планується пройти п'ять етапів. Попередній етап вже проводиться фахівцями як самого КБ, так і його партнерами з інших країн. Ведеться картографування видимої поверхні Місяця для вибору місця розташування майбутньої бази. Паралельно в КБ «Південне» йде розробка важкої ракети-носія «Криптон» для цієї місячної програми, а також розгінного і посадкового місячних модулів, здатних доставити на Місяць чотирьох космонавтів, модулі для створення бази, енергетичну установку і місяцехід, на якому космонавти зможуть переміщатися по поверхні планети. Далі планується п'ять пусків важких ракет-носіїв «Криптон» для доставки на Місяць перших екіпажів і устаткування для початку монтажу бази. Планується, що астронавти зможуть жити на базі повноцінно: там будуть регенеруватися вода і кисень, а персонал працюватиме вахтовим методом. Розробники проекту припускають, що промислово-дослідна база дозволить видобувати на Місяці рідкоземельні метали, проводити наукові експерименти і готувати до запуску космічні кораблі на інші планети. Їх збираються запускати з Місяця або навколомісячної орбіти, де більш слабке, в порівнянні із земним, тяжіння. Це дозволить створювати менші за розмірами, але більш економічні ракети-носії і розгінні блоки.

Як прозвучало на зустрічі, зараз КБ «Південне» співпрацює з 25 компаніями з різних країн. Дніпровські конструктори проектують і створюють ракети-носії для морських і наземних запусків супутників, ракети-носії для пілотованих польотів, зокрема для космічних програм NASA і Європейського космічного агентства. Над проектами зі створення ракетної техніки в Україні працюють підприємства і виші Дніпра, Києва, Львова, Харкова та Хмельницького.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро