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У Гвінеї внаслідок масових заворушень загинуло 2 людини

15 березня, 2018 - 10:45
Фото Reuters

Унаслідок масових заворушень у столиці Гвінеї Конакрі загинуло дві людини, повідомляє Reuters.

«Обставини загибелі двох цивільних у Конакрі невідомі, але смерті трапилися у районі Ваніндара, де поліція та жандарми розганяли протестувальників сльозогінним газом», - йдеться у повідомленні із посиланням на джерела у правоохоронних органах країни.

Обоє загиблих отримали несумісні із життям вогнепальні поранення.

Зазначається, що опозиційні партії країни вимагають оприлюднення результатів місцевих виборів, проведених 4 лютого, перемогу на яких приписують собі прибічники чинного президента країни.

Наразі протести продовжуються у багатьох регіонах Гвінеї, однак припинилися у великих західних містах Боке та Камсар, де знаходяться основні потужності виробництва бокситів.

«Рух поїздів та барж відновився після того, як протестувальники зняли барикади», - заявив представник Національного агентства із розвитку інфраструктури родовищ Гвінеї.

Зазначимо, що на території Гвінеї знаходиться майже половина світових запасів бокситів. Гвінея також є найбільшим виробником бокситів у Африці.

Джерело: День

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