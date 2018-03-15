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У Києві чоловік кинув у поліцейських вибухівку

15 березня, 2018 - 10:21
Фото НПУ

У Києві у Деснянському районі, на проспекті Маяковського, невідомий жбурнув вибуховий пристрій, ймовірно, гранату, у поліцейських. Про це повідомляє "Еспресо".

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту, втім наразі невідомо, чи це сталося під час перевірки документів у чоловіка, чи за інших обставин.

В результаті детонації вибухового пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius (автівку прошило осколками, також розбите скло), торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту.

Самі ж поліцейські, за попередніми даними, серйозно не постраждали. Вартові зауважують, що на місці подій був чоловік у кайданках, який, ймовірно, і є зловмисником, який напав на поліцейських.

Наразі правоохоронці відмовляються від будь-яких коментарів, на місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які мають встановити, що саме вибухнуло на зупинці.

Джерело: День

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