У Львові демонструють непересічне та новітнє бачення мистецтва текстилю

Сьогодні, 15 березня, у львівському Палаці мистецтв відкрилася виставка «Текстильні інспірації». Митці з усієї України представили на ній свої не традиційні бачення мистецтва текстилю.

В експозиції можна побачити оригінальні твори створені з використанням широкого арсеналу текстильних технік та матеріалів. Зокрема представлене ткацтво, холодний та гарячий батик, вільний розпис, колаж, друк на тканині, вузликову техніку «шіборі». Також тут можна побачити комбіновані та авторські техніки.

«Важливим завданням проекту є привабити до експериментування з текстильними матеріалами авторів-текстильників різних поколінь, зокрема, молодь, а також художників інших видів мистецтва, які ніколи не працювали в текстилі, проте мають творчий потенціал та бажання спробувати створити свій авторський шедевр. Робота з тканиною у поєднанні з досвідом живописців, графіків, керамістів, дизайнерів дала потужний творчий сплеск мистецьких асоціацій», - розповіла куратор проекту Ольга Луковська.

Таким чином експоновані роботи відображають як традиційні образи, так і авангардні сучасні мистецькі тенденції. Декоративні композиції позначені неабиякою творчою фантазією авторів, котрі трансформуючи образи, відчуття та ідеї створюють концептуальні ексклюзивні мистецькі твори.

Загалом метою цієї виставки є відродження та популяризація мистецтва художнього текстилю. Але не тільки у звиклому його аспекті, а значно ширше, демонструючи як глядачам, там і самим митцям, що цікавого та новаторського можна створити у цій галузі. Також ця ініціатива є своєрідним майданчиком для обміну досвіду та пошуку можливості творчої співпраці для творення нових цікавих та непересічних експонатів.

Оглянути «Текстильні інспірації» можна до 13 квітня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів