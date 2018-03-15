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У Маямі обвалився пішохідний міст, є жертви

15 березня, 2018 - 22:08

У Маямі американського штату Флорида обвалився пішохідний міст, унаслідок чого загинули кілька людей. Трагедія сталася поруч з кампусом Міжнародного університету Флориди, повідомляє CNN.

"Кілька людей померли внаслідок руйнування пішохідного мосту в Міжнародному університеті Флориди у Майамі", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу, під завалами застрягли 5-6 автомобілів. Зазначимо, що міст офіційно відкрили лише минулої суботи, 10 березня.

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