У МВС запровадили чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія

Головний сервісний центр МВС уперше запровадив чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія, повідомили у прес-службі МВС.

“Головний сервісний центр МВС уперше запровадив чек-лист для практичних іспитів на отримання посвідчення водія. Екзаменатори користуватимуться зручним чек-листом під час практичної частини іспиту. В ньому зазначені перелік вправ та типові помилки, котрих припускаються громадяни під час практичного іспиту, та шкала оцінювання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що практичний іспит складається з двох етапів: перший етап проходить на майданчику для навчання з початкового керування, другий – на визначеному маршруті в умовах дорожнього руху. На першому етапі іспиту тестуються такі вміння водія, як підготовка до початку руху, зупинка транспорту на підйомі/спуску, заїзд у двір, «гараж» з правого/лівого боку тощо. На другому етапі іспиту – маневрування у потоці, дотримання швидкості руху та вимог дорожньої розмітки і дорожніх знаків тощо.

У МВС підкреслили, що громадяни можуть безкоштовно завантажити чек-лист із сайту Головного сервісного центру МВС, що спростить для них процес підготовки до іспиту.

“Під час іспиту чек-лист друкується на зворотній частині екзаменаційного листа, його наявність гарантує прозорість та зрозумілість системи оцінювання навичок кандидата у водії. По завершенні іспиту особа, яка його складала, може ознайомитися із зазначеними екзаменатором помилками, залишивши на чек-листі свій підпис”, - уточнюється у повідомленні.

Після завершення іспитів екзаменаційні листи зберігаються в сервісному центрі МВС упродовж трьох років.