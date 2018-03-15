У Пакистані стався теракт: 9 жертв, 20 поранених

У місті Рейвінд пакистанської провінції Пенджаб стався вибух біля поліцейської дільниці. Дев'ять осіб загинули, 20 поранені. Про це повідомляє місцеве видання Pakistan Today, передає УНН.

"Щонайменше дев’ять осіб, у тому числі п’ять співробітників поліції і четверо громадян, були вбиті, ще 20 осіб отримали поранення в результаті вибуху біля поліцейського посту в місті Рейвінд", - йдеться у повідомленні.

Бомба, закладена раніше біля дільниці, вибухнула, коли поліція приймала в охоронців зміну. Деякі з поранених у критичному стані, число загиблих може зрости. Десятки автомобілів також були пошкоджені в результаті вибуху.

Нагадаємо, десять співробітників поліції і сім військовослужбовців загинули унаслідок зіткнень з бойовиками радикального руху "Талібан" на півночі Афганістану.