У Польщі затвердили Національний день пам'яті тих, хто рятував євреїв під час німецької окупації

Законопроект, згідно з яким в країні щорічно відзначатимуть національне свято - День поляків, які, ризикуючи життям, рятували євреїв, затвердила верхня палата польського парламенту.

Про це повідомляє видання Times of Israel з посиланням на Аssosiated Рress.

Ініціатива введення нового національного свята належить президенту країни Анджею Дуді, який запропонував і його дату - 24 березня.

За закон віддали свої голоси 58 сенаторів, 14 проголосували проти і троє утрималися.

Тепер для вступу закону в силу досить лише підпису глави держави.

«День буде присвячений пам'яті поляків, які проявили мужність, милосердя і зберегли прихильність вищих цінностей», - йдеться в поясненні до закону.