У Сенегалі з невідомих причин впав військовий гелікоптер

У Сенегалі військовий гелікоптер з невідомих наразі причин зазнав аварії на півдні країни, повідомляє Reuters.

В результаті аварії загинуло 8 людей, ще 13 зникли безвісти, йдеться у повідомленні.

"Гелікоптер Mi17 прямував у столицю Сенегалу Дакар. На борту перебували 16 пасажирів і четверо членів екіпажу", - повідомив

полковник сенегальських Збройних сил Сенегалу Абду Ндіайе.

Він також розповів, що гелікоптер упав в мангрових лісах на території округу Тамбакунда.

Перед падінням пілоти повідомляли про надзвичайну ситуацію та намагались здійснити аварійну посадку.