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У Сенегалі з невідомих причин впав військовий гелікоптер

15 березня, 2018 - 14:37
Фото Reuters

У Сенегалі військовий гелікоптер з невідомих наразі причин зазнав аварії на півдні країни, повідомляє Reuters.

В результаті аварії загинуло 8 людей, ще 13 зникли безвісти, йдеться у повідомленні.
"Гелікоптер Mi17 прямував у столицю Сенегалу Дакар. На борту перебували 16 пасажирів і четверо членів екіпажу", - повідомив

полковник сенегальських Збройних сил Сенегалу Абду Ндіайе.

Він також розповів, що гелікоптер упав в мангрових лісах на території округу Тамбакунда.

Перед падінням пілоти повідомляли про надзвичайну ситуацію та намагались здійснити аварійну посадку.

 

Джерело: День

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