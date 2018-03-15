У Сенегалі з невідомих причин впав військовий гелікоптер

15 березня, 2018 - 14:37
У Сенегалі військовий гелікоптер з невідомих наразі причин зазнав аварії на півдні країни, повідомляє Reuters.
В результаті аварії загинуло 8 людей, ще 13 зникли безвісти, йдеться у повідомленні.
"Гелікоптер Mi17 прямував у столицю Сенегалу Дакар. На борту перебували 16 пасажирів і четверо членів екіпажу", - повідомив
полковник сенегальських Збройних сил Сенегалу Абду Ндіайе.
Він також розповів, що гелікоптер упав в мангрових лісах на території округу Тамбакунда.
Перед падінням пілоти повідомляли про надзвичайну ситуацію та намагались здійснити аварійну посадку.
Джерело: День