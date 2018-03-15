У Вінниці за кошти від вистави про Квітку Цісик придбають пересувний мамограф

Першу у світі повномасштабну виставу про американську співачку українського походження Квітку Цісик покажуть на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Прем’єра «Kvітка». Пісня наяву й у снах» відбудеться 4 і 5 квітня. Вилучені за квитки кошти підуть на придбання пересувного мамографа для профілактики та лікування раку молочної залози серед жінок Вінниччини.

«У рамках українсько-американського благодійного проекту «Незабутня Квітка» Вінницький академічний музично-драматичний театр презентує драму «Kvітка» за п’єсою сучасного драматурга Олега Миколайчука-Низовця. Це перша повномасштабна вистава про співачку Квітку Цісик, адже досі на театральній сцені на її честь було здійснено тільки постановку театрального музичного монологу-притчі на одну дію «Я – Квітка» на вірші Тетяни Череп-Пероганич. Режисер-постановник вистави – Таїсія Славінська», – йдеться на сторінці Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. М. К. Садовського у Facebook.

Перший сучасний пересувний мамограф в області з’явився ще восени 2016 року і працює нині на базі Подільського регіонального центру онкології. Його придбання стало завершальним етапом благодійного американо-українського проекту «Незабутня Квітка». Головний лікар центру онкології Володимир Шамрай каже, що на сьогоднішній день Вінниччина в лідерах з виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях. Але якби заклад мав ще один пересувний мамограф, то це допомогло б охопити більшу кількість жінок, які входять до групи ризику.

«Завдяки пересувному мамографу наші спеціалісти можуть відвідати найвіддаленіші села. Але однієї такої машини на сьогодні замало. За зміну можна обстежити 35–40 жінок. Якщо врахувати, що в області жінок старше 35 років, які входять до групи ризику, більше півмільйона, то наразі охопити всіх нереально, – констатує лікар. – Лише за рік роботи мамограф, який ми отримали в рамках благодійного американо-українського проекту, відвідав 24 райони області, що дало змогу обстежити понад 3,5 тисячі жінок. У 50-ти з них запідозрили злоякісні новоутворення, а у 10-ох – виявили. У 903 жінок знайшли фонову та передракову патологію. Це означає, що лікування розпочато вчасно і «війна» з хворобою буде ефективніша, а недугу в такому разі легше подолати фізично і морально».

Для довідки: Квітка Цісик – американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинлів у США, виконавиця і популяризатор українських народних і популярних пісень. Жінка померла 29 березня 1998 року в Нью-Йорк від раку молочної залози, не доживши 5 днів до свого 45-річчя.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора