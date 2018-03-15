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В анексованому Криму у лагері "Артек" проведуть "дитячий референдум"

15 березня, 2018 - 16:40
Фото: ru.krymr.com

Російська влада анексованого Криму 16 березня має намір провести "референдум" в дитячому таборі "Артек", повідомляє Крим.Реалії.

Як повідомляє прес-служба табору, на голосування на "референдумі" винесуть "напутнє слово майбутньому президентові Росії на десятиліття дитинства".

"Референдум" в "Артеку" організовується в повній відповідності з вимогами для голосування: будуть надруковані бюлетені, облаштовані інформаційні стенди, кабінки та урни для голосування. Результати референдуму зафіксує Рахункова комісія з числа дітей і вожатих", – повідомили в таборі.

В «Артеку» зазначили, що оголошення результатів «референдуму» відбудеться 16 березня о 20:00 на Артек-Арені.

У прес-службі табору додали, що щорічно після анексії півострова проводять "дитячий референдум", щоб "відзначити річницю кримського голосування 2014 року".

У листопаді 2017 року кримському таборі «Артек» понад 500 школярів взяли участь в історичній реконструкції Нюрнберзького процесу.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

Підконтрольний Кремлю уряд Криму передав у власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" у березні 2015 року.

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно табору "Артек", розташованого в анексованому Росією Криму.

Джерело:

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