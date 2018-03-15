В "Ощадбанку" уточнили причину арешту топ-менеджера

Керівника одного з департаментів Ощадбанку, якого СБУ викрила на розкраданні грошей державної установи, за судовим рішенням відсторонено від виконання службових обов'язків. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

"Вважаємо за необхідне надати офіційне уточнення від Ощадбанку щодо судового рішення, яке стосується працівника банку. Запобіжний захід за рішенням суду застосовано до керівника одного з департаментів банку. За наявною у банку інформацією, вказані обставини стосуються операцій, що проводились у період до 2014 року. Банком отримано відповідні документи, рішення суду буде виконане належним чином. Співробітника відсторонено від виконання службових обов'язків. Банк працює в стандартному режимі", - йдеться в заяві банку.

Нагадаємо, сьогодні повідомляли, що СБУ викрила топ-менеджера "Ощадбанку" на розкраданні грошей державної установи.