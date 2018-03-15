Верховна Рада виключила Савченко з комітету нацбезпеки

Верховна Рада України виключила народного депутата Надію Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони. За відповідний проект постанови № 5543 проголосували 261 депутат, при мінімальній необхідності 226, повідомляє "Укрінформ".

Ініціаторами проекту постанови стали зокрема народні депутати від фракцій БПП та "Народний фронт", що є членами цього комітету.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що Савченко має доступ до державної таємниці і як член комітету бере участь у його засіданнях, де розглядається інформація, яка відноситься до державної таємниці.

"З метою недопущення розголошення інформації, яка відноситься до державної таємниці, та зважаючи на те, що член комітету повинен брати участь у засіданнях, де будуть розглядатися питання, пов'язані з державною таємницею, необхідно прийняти дану постанову", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 14 березня комітет ініціював розгляд виключення Савченко зі свого складу.

Раніше сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що внесе подання до Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко, оскільки вона, за його словами, планувала теракт у залі парламенту.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит до СБУ 13 березня у справі Рубана, якого затримали в Донецькій області при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї, однак нардеп так і не прибула до слідчих.