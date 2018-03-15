Верховна Рада звільнила Гонтареву

Верховна Рада України звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України. За ухвалення відповідного проекту постанови №7500 проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Раніше в четвер, 15 марта, під час звіту щодо своєї діяльності на посаді голови Національного банку України у Верховній Раді Гонтарева заявила, що вважає свою місію на цій посаді повністю виконаною.

Нагадаємо, Гонтарева 10 травня 2017 року подала заяву про відставку з посади голови НБУ. Відтоді вона перебуває у відпустці. До призначення нового очільника НБУ керує регулятором перший заступник голови Яків Смолій.

18 січня президент Петро Порошенко вніс до парламенту кандидатуру Смолія на посаду голови НБУ. Одночасно була зареєстрована постанова про звільнення Гонтаревої.

5 лютого Комітет Верховної Ради з питань фінансової і банківської діяльності рекомендував парламенту підтримати проекти постанови про призначення Смолія на посаду голови Національного банку України та про звільнення Гонтаревої.

Гонтарева була призначена парламентом головою НБУ 19 червня 2014 року за поданням, змінивши на цій посаді Степана Кубіва.