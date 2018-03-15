Вінницький художник видав унікальний фотоальбом, який вже номінований до книги рекордів України

У понеділок, 19 березня, Народний художник України Володимир Козюк презентує у Вінницькій обласній філармонії ілюстровану книгу, яка містить унікальні світлини старих хатинок під солом’яними стріхами. Над проектом «Хата під стріхою» він працював упродовж двох десятиліть. Книга із однойменною назвою представляє не лише фотороботи у супроводі наукових та науково-популярних публікацій про подільське житло, але й містить думки сучасних видатних українців про те, з чим у них асоціюється хата-мазанка, в якій, як каже Володимир Козюк, народилась Україна.

«З цієї хати під стріхою вийшов кожен із нас, у ній народилися наші батьки, діди, прадіди. За двадцять років пошуків я сфотографував майже 450 стареньких хат, відвідавши майже тисячу сіл у Вінницькій області та за її межами. На час фотографування у 85 таких хатах ще проживали люди! Тепер, на жаль, більшість тих хат вже ніколи ніхто не побачить, вони не збереглися. Відійшли за межу і їхні господарі, яких встигла зафіксувала моя камера, – розповідає художник. – У книгу ввійшло сто світлин, на них зображені хати тільки з Вінницької області. Тобто в колекції залишається ще більше трьох сотень. Окрім цього, маю листівки із зображенням старих мазанок, власні живописні роботи, які також не можна ховати у майстерні, а треба презентувати громадськості. Для цього потрібні кошти. Тому щиро сподіваюся, що після презентації знайдуться свідомі люди, які підтримають мій проект і разом ми зможемо видати ширше видання із англомовною версією».

Наприкінці 2016 року «День» писав, що вінницький художник шукає спонсорів та меценатів для створення альманаху зі своїми світлинами. Реалізувати його задум вдалося завдяки підтримці Вінницької ОДА, яка виділила кошти на друк тисячі примірників. Частину з них буде безкоштовно передано до бібліотечних закладів області. Решту – використовуватимуть як презент для гостей регіону.

Кілька примірників для рідних та знайомих за власні кошти викупив і Володимир Козюк. 10 альманахів обіцяє подарувати на презентації тим щасливчикам, які ризикнуть і зіграють у лотерею. Та вже зараз можна напевно сказати, що кожному, хто завітає на презентацію, пощастить. Для них влаштують виставку народно-ужиткового мистецтва, знайомство з народними умільцями з різних куточків області, майстер-класи та вітальний концерт. Вхід безкоштовний.

Організатори обіцяють зібрати у залі обласної філармонії увесь мистецький бомонд, причому не лише з Вінниці. Завітають на презентацію і представники Книги рекордів України, які вже номінували альманах «Хата під стріхою», як «унікальне наукове видання в Україні та у світі, що репрезентує хату під стріхою як прецедентний феномен України, аналіз якого базований на рекордному обсязі фактичного матеріалу, представленого фотографічно». Фотоальбом із старенькими мазанками стане 13 рекордом, який встановив Володимир Козюк.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора