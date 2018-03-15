Волкнер отримав від Польщи пакет пропозицій щодо санкцій проти РФ

Засідання в Раді Безпеки ООН по окупованому Криму буде сигналом для Росії, що світ не погоджується з окупацією півострова. Москва не повинна сподіватися, що через декілька років західна спільнота змириться з цим фактом. Про це під час форуму "Європа-Україна" у польському Ряшеві заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє "Укрінформ".

"Дискусія в ООН, також завдяки і Польщі, дасть черговий сигнал, що ми на це (окупацію Криму) не погоджуємося. Не буде такого, що мине ще чотири роки і ми з цим змиримося. Ми на це не погодимося, Росія відчуватиме наслідки порушення міжнародних договорів, які підписувала, порушення базових міжнародних принципів",- заявив Ціхоцький.

Він зазначив, що Польща бере активну участь у міжнародному процесі вдосконалення санкційної політики проти Росії. У цьому контексті він зауважив, що польська сторона нещодавно передала спецпредставнику держдепартаменту США Курту Волкеру, який перебував з візитом у Варшаві, черговий пакет пропозицій.