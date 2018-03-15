ВР схвалила закон про Дисциплінарний статут Нацполіції

Верховна Рада України у четвер, 15 березня, у ході засідання прийняла закон №4670 "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України". Відповідний документ підтримав 251 нардеп, передає прес-служба МВС.

"Метою розробки проекту акта є затвердження Дисциплінарного статуту Національної поліції України, яким визначається сутність службової дисципліни в Національній поліції, повноваження поліцейських та їх керівників з її дотримання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження", - йдеться у пояснювальній записці.

Відповідно до статуту, поліцейський, зокрема, має бути вірним присязі; знати закони, що визначають повноваження поліції; надавати допомогу та запобігати вчиненню правопорушень; безумовно виконувати накази керівників; підтримувати рівень своєї підготовки; берегти службове майно; поважати честь і гідність інших поліцейських і працівників поліції; дотримуватися правил носіння однострою та знаків розрізнення; сприяти керівникові в організації дотримання службової дисципліни; під час несення служби поліцейському заборонено перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або іншого сп’яніння. Відповідно до закону, забороняється критика наказів керівництва.

"Поліцейський отримує наказ від керівника в порядку підпорядкованості та зобов’язаний неухильно та у визначений строк точно його виконувати. Забороняється обговорення наказу чи його критика", - йдеться у тексті документу.

За відсутності можливості виконати наказ поліцейський зобов’язаний негайно повідомити про це безпосередньому керівнику з обґрунтуванням причин невиконання і повідомленням про вжиття заходів до подолання перешкод у виконанні наказу. Крім того, поліцейському забороняється виконувати злочинний або явно незаконний наказ. У разі одержання наказу, що суперечить закону, підлеглий не повинен виконувати його, про що зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти керівнику, який віддав наказ, та своєму безпосередньому керівникові.

"Віддавати (видавати) незаконний наказ або такий, що не пов’язаний із службовою діяльністю поліції або виходить за межі посадових (функціональних) обов’язків керівника, забороняється", - йдеться у тексті закону.

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.