ВРУ призначила склад Рахункової палати

Верховна Рада призначила новий склад Рахункової палати у кількості 9 осіб. За ухвалення відповідного рішення проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

Окрім того, 309 голосами народного депутата Валерія Пацкана призначено головою Рахункової палати.

Подання на призначення Пацкана вніс Голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Кандидатура Пацкана набрала найбільше голосів депутатів на рейтинговому голосуванні.

Валерій Пацкан народився 21 квітня 1975 на Закарпатті. Закінчив юридичний факультет Ужгородського державного університету (1999), економічний факультет Закарпатського інституту ім. А. Волошина Міжрегіональної академії управління персоналом (2005), в якому під час навчання працював заступником завідувача кафедри правознавства.

Деякий час працював юрисконсультом, а з 2002-го по 2004 рік працював заступником директора Ужгородської філії ВАТ "ПриватБанку". З 2004-го по 2008 рік був директором філії "Закарпатська дирекція" АТ "Індустріально-Експортний Банк".

З 2008-го по 2012 рік працював генеральним директором ТОВ "Карат Мотор".

З 2010 року - член Політичної партії "УДАР Віталія Кличка", з 2011-го по 2014 рік - голова Закарпатської обласної організації "УДАРу".

З 2015 року - голова Закарпатської територіальної організації Партії "Блок Петра Порошенка".

Народний депутат України VII та VIII скликань.