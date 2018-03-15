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Визначено склад на заключний етап Кубку світу з біатлону для України

15 березня, 2018 - 08:59
Фото УНІАН

У норвезькому Голменколлені 15 березня стартуватиме восьмий етап Кубка світу з біатлону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

На сьогодні в Норвегії заплановані дві гонки серед яких жіночий (старт о 13:00) і чоловічий спринти. У обох перегонах за медалі поведуть боротьбу по п’ять представників України.

Під 27-м стартовим номером на жіночу гонку записана наша Валентина Семеренко, 32-ю стартуватиме Юлія Джима, 42 - Віта Семеренко, 46 - Анастасія Меркушина і 56 - Ірина Варвинець.

Серед чоловічої збірної першим вийде на дистанцію під 5-м номером Дмитро Підручний. Також Україну в спринті представлять: Артем Прима (30), Володимир Семаков (52), Руслан Ткаленко (76), а також Артем Тищенко (92).

Зауважимо, що етап Кубка світу з біатлону в Голменколлені стане останнім для збірної України, так як Міністерство молоді та спорту України прийняло рішення бойкотувати змагання, що проходять в Росії (9-й етап пройде у Тюмені).

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту ухвалило рішення заборонити українцям брати участь у всіх змаганнях на території РФ.

Джерело: УНН

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