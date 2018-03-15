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За день бойовики здійснили 2 обстріли позицій сил АТО, - штаб

15 березня, 2018 - 20:49
Фото Reuters

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано два обстріли позицій сил АТО. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське.

У свою чергу, на Донецькому напрямку окупанти застосували 82 мм міномети по опорних пунктах наших захисників поблизу Водяного.

Джерело: День

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