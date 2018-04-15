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Адмінкордон з окупованим Кримом тепер патрулюють безпілотники

15 квітня, 2018 - 12:43
Фото з Facebook-сторінки Держприкордонслужби

На Херсонської області прикордонники почали використовувати безпілотні авіаційні комплекси.

Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що нещодавно на озброєння прикордонного загону надійшли безпілотні авіаційні комплекси Spectator-M вітчизняного виробництва.

Так, тепер прикордонники мають можливість здійснювати контроль за дотриманням правил прикордонного режиму не тільки з землі, але і з повітря. Зазначено, що безпілотники оснащені сучасними відео - і тепловізійними камерами і дозволяють відстежувати ділянку до 50 км на висоті до 2 тис. метрів.

Запуск і керування безпілотними комплексами здійснюють військовослужбовці, які пройшли спеціальне навчання. Зараз комплекси Spectator-M використовуються і на морській ділянці відповідальності прикордонного загону та на сухопутній ділянці на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Кримом.

Раніше повідомлялося, що міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm представила інтерактивну базу даних російської агресії проти України, Грузії та Сирії. База Russian Aggression - це результат роботи волонтерів за чотири роки.

Джерело: День

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