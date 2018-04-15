Асад зібрався до Тюмені, - ЗМІ

Президент Сирії Башар Асад прийняв пропозицію депутатів Держдуми РФ відвідати Югру (Югорский край - Тюменська область РФ). Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на члена комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Сергія Железняка, який перебуває з делегацією в САР, передає "Укрінформ".

"Асад одразу прийняв пропозицію відвідати Югру і висловив зацікавленість у розширенні контактів і приймати делегації з РФ", - сказав він журналістам у неділю, 15 квітня.

За словами координатора групи Держдуми зі зв'язків з парламентом Сирії Дмитра Сабліна, Асад також похвалився, що його діти минулого року відпочивали в "Артеку", у незаконно анексованому Росією Криму.

"Мої діти в минулому році були в "Артеку". Після цієї поїздки краще стали розуміти Росію", - заявив Асад.

11 квітня іранські ЗМІ заявили, що до кінця тижня президент Сирії Башар аль-Асад має намір перевезти свою сім'ю до Тегерану. ЗМІ пов'язували цю інформацію з повідомленнями про підготовку масштабного військового удару США по Сирії. Також повідомлялося, що в Іран вивозять сім'ї членів уряду Сирії.