Бойовики в зоні проведення АТО застосовують артилерію та 120-мм міномети

За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 52 обстріли наших оборонних позицій, 50 з них визначені як прицільні. Про це заявив на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Максим Праута, повідомляє "Укрінформ".

"Загалом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 52 обстріли наших оборонних позицій, 50 з них визначені як прицільні. При цьому, свідомо порушуючи Мінські домовленості, ворог здійснив 14 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустив близько 90 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Беручи до уваги активність російсько-окупаційних військ та з метою збереження життя і здоров'я особового складу українських військових наші захисники 19 разів відкривали вогонь у відповідь", - сказав Праута.

Він зазначив, що на лінії зіткнення протягом минулої доби спостерігалось подальше порушення Мінських домовленостей з боку бойовиків окупаційних військ.

"На Луганському напрямку зафіксовано 11 прицільних обстрілів наших позицій. Під ворожими обстрілами з мінометів калібрами 120 та 82 мм неодноразово перебували захисники Зайцевого та Луганського. На цьому напрямку окупанти загалом випустили близько 80 мін цих калібрів. Провокаційні обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів противник вів у бік оборонців Луганського, Троїцького та Майорська. На Донецькому напрямку зафіксовано 41 ворожий обстріл з другої години ночі протягом години та близько 19:00 противник застосовував артилерію калібру 122 мм по захисниках Широкиного", - зауважив Праута.

За його словами, під мінометні обстріли калібру 82 мм потрапляли захисники Пісків та Шахти Бутівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів провокаційний вогонь у районі населених пунктів Павлопіль, Мар'янка, Водяне, Широкине, Новомихайлівка.

Як повідомлялося, на Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню, здійснивши 52 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок бойових дій троє українських захисників зазнали поранень.