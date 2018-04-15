Членство України в НАТО є єдиним механізмом забезпечення безпеки країни, - Порошенко

Інших механізмів забезпечення безпеки України, ніж членство країни в НАТО не існує. Про це президент України Петро Порошенко у неділю, 15 квітня, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Український воїн на сході сьогодні захищає не лише українську землю – він захищає свободу, демократію та європейські цінності нашого цивілізаційного вибору – Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні глави держави.

Як повідомлялося, раніше Порошенко в ефірі українським телеканалам зауважив, що потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, у тому числі – НАТО, а також ширше відкрити двері для України.