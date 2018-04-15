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Facebook запускає функцію 3D-малюнків

15 квітня, 2018 - 18:53
Фото: techcrunch.com

В історіях в Facebook незабаром можна буде малювати 3D-картинки за допомогою інструменту доповненої реальності.

Схожа функція вже існує в додатку Snapchat.

Додавати 3D-малюнки можна буде до або під час запису відео, повідомляє Рубрика.

Нова функція повинна з’явитися протягом декількох тижнів.

Також в Facebook-stories хочуть замінити нескінченні гіфки на функцію бумеранга, як в Instagram. Коли відео відтворюється в уповільненому режимі і прокручується в зворотному напрямку.

Джерело: День

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