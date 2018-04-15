Facebook запускає функцію 3D-малюнків

15 квітня, 2018 - 18:53
В історіях в Facebook незабаром можна буде малювати 3D-картинки за допомогою інструменту доповненої реальності.
Схожа функція вже існує в додатку Snapchat.
Додавати 3D-малюнки можна буде до або під час запису відео, повідомляє Рубрика.
Нова функція повинна з’явитися протягом декількох тижнів.
Також в Facebook-stories хочуть замінити нескінченні гіфки на функцію бумеранга, як в Instagram. Коли відео відтворюється в уповільненому режимі і прокручується в зворотному напрямку.
Джерело: День