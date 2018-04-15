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Гейлі: США в понеділок повідомлять про нові санкції проти РФ

15 квітня, 2018 - 20:31
Фото Reuters

Сполучені Штати Америки в понеділок можуть оголосити про нові санкції проти Росії в зв'язку з підтримкою режиму президента Сирії Башара Асада.

Про це повідомила постпред США при ООН Ніккі Гейлі, передає УНН.

"Ви побачите, що санкції проти Росії будуть посилюватися. Міністр Мнучін (міністр фінансів США Стівен Мнучін - ред.) оголосить про це в понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть спрямовані безпосередньо на компанії, що займаються поставками обладнання та технологій, пов'язаних з використанням Башара Асада хімічної зброї", - сказала Гейлі.

Нагадаємо, що США в ООН озвучили ультиматум сирійському режиму.

Джерело: УНН

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