Гройсман розповів, як далі підвищуватимуть пенсії

Пенсійна реформа дозволила відкрити нові можливості системного підвищення виплат для військових пенсіонерів та для працівників з великим стажем і незначним рівнем зарплат на момент виходу на пенсію.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Це (все, що зроблено) не означає, що в 2017-2018 році ми провели перерахунок - і крапка. Ні! Ми відкрили можливості для системного підвищення виплат для громадян. Зараз ми вирішуємо питання підвищення пенсій тим, хто мав стаж, але виплати були копійчані. Це колгоспники, ті, хто працював у тіні за мінімальні кошти, тощо. Серйозне питання, і ми дамо відповідь», - сказав Володимир Гройсман.

Пенсійна реформа вступила в силу восени 2017 року. Її ключові новації – збереження віку виходу на пенсію, скасування зрівнялівки, що є справедливим щодо людей з великим трудовим стажем, скасування оподаткування пенсій та скасування спеціальних пенсій, а також встановлення механізму автоматичного осучаснення пенсій, що знімає будь-які політичні маніпуляції в системі пенсійних виплат.

Вже в жовтні 2017 року підвищення пенсій отримали майже 10 млн пенсіонерів. При цьому вдалося не збільшувати дефіцит пенсійного фонду – за рахунок, у тому числі, збільшення мінімальної заробітної плати та детінізації зарплат.

У квітні 2018 року уряд реалізував другий крок реформи – осучаснив виплати військовим пенсіонерам. Понад 500 тис. пенсіонерів отримали підвищені пенсії та компенсації. Середній розмір збільшення склав 1500 грн.

Проект закону про пенсійне забезпечення діючих військових, які вийдуть на відпочинок в наступні періоди, також підготовлено урядом, і наразі документ знаходиться на обговоренні.