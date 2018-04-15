Ізраїль виступив на підтримку ударів по хімічній інфраструктурі у Сирії

Ізраїль виступив на підтримку ракетно-бомбових ударів, завданих США, Францією та Великобританією по військових об’єктах хімічної інфраструктури у Сирії. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, повідомляє прес-служба глави уряду, передає "Укрінформ".

"Рік тому я оголосив про повну підтримку Ізраїлем рішення президента Трампа виступити проти використання та поширення хімічної зброї. Рішучість президента Трампа та підтримка Ізраїлю залишаються незмінними. Вранці суботи за американського лідерства Франція, США і Об’єднане королівство продемонстрували, що їх зобов'язання не обмежуються проголошенням принципів", - сказав Нетаньяху.

Він додав, що керівництво Сирії має розуміти небезпеки застосування хімічної зброї та військової співпраці із Іраном.

"Президенту Асаду має бути зрозуміло, що його безрозсудні зусилля із отримання й застосування зброї масового знищення, безглузде ігнорування міжнародного права та надання бази Ірану і його посіпакам наражає Сирію на небезпеку", - зауважив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, в ніч проти 14 квітня США, Франція та Велика Британія нанесли ракетні удари по трьох об'єктах сирійського режиму, де виготовлялася, випробовувалася й зберігалася хімічна зброя. Країни Заходу пояснили, що це була відповідь на застосування хімічної зброї військами Асада проти мирних сирійських громадян за тиждень до цього.