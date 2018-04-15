Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців.
Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Ізраїль виступив на підтримку ударів по хімічній інфраструктурі у Сирії

15 квітня, 2018 - 11:10
Фото Reuters

Ізраїль виступив на підтримку ракетно-бомбових ударів, завданих США, Францією та Великобританією по військових об’єктах хімічної інфраструктури у Сирії. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, повідомляє прес-служба глави уряду, передає "Укрінформ".

"Рік тому я оголосив про повну підтримку Ізраїлем рішення президента Трампа виступити проти використання та поширення хімічної зброї. Рішучість президента Трампа та підтримка Ізраїлю залишаються незмінними. Вранці суботи за американського лідерства Франція, США і Об’єднане королівство продемонстрували, що їх зобов'язання не обмежуються проголошенням принципів", - сказав Нетаньяху.

Він додав, що керівництво Сирії має розуміти небезпеки застосування хімічної зброї та військової співпраці із Іраном.

"Президенту Асаду має бути зрозуміло, що його безрозсудні зусилля із отримання й застосування зброї масового знищення, безглузде ігнорування міжнародного права та надання бази Ірану і його посіпакам наражає Сирію на небезпеку", - зауважив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, в ніч проти 14 квітня США, Франція та Велика Британія нанесли ракетні удари по трьох об'єктах сирійського режиму, де виготовлялася, випробовувалася й зберігалася хімічна зброя. Країни Заходу пояснили, що це була відповідь на застосування хімічної зброї військами Асада проти мирних сирійських громадян за тиждень до цього.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

The Washington Post показала супутникові знімки об'єктів у Сирії після ракетних ударів
Пентагон опублікував відео пуску ракети "Томагавк" по Сирії з крейсера USS Monterey
США, Франція і Британія внесли на розгляд РБ ООН свій проект резолюції щодо Сирії
Місію виконано, - Трамп про удари по Сирії
Велика Британія не прагне змінити правлячий у Сирії режим, - Мей
США, Британія і Франція завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 