Клих відмовився від їжі і вимагає переводу в іншу колонію

Засуджений у РФ до 20 років колонії суворого режиму, нібито, за участь у "новорічному штурмі" Грозного 1995 року, Станіслав Клих скаржиться на умови утримання у Верхньоуральській колонії і вимагає перекладу.

Клых відповів на питання Нової Газети про умови утримання, передає Укрінформ.

За його словами, їжа у Верхньоуральській колонії, на відміну від тієї, що йому давали в Грозненському СІЗО, - огидна, істи це неможливо. "Я вимагаю переведення в іншу установу ФСВП — з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду", - написав Клих.

За його словами, щодо переводу "тюремники, мабуть, зайняли глуху оборону, щоб уникнути можливих перевірок з Москви в тому випадку, якщо мене все-таки переведуть, але, швидше за все, тут будуть застосовувати т. зв. примусове годування".

Також Клих поскаржився виданню на умови утримання: "найважче подолати біль в очах — це від замкнутого простору, нестачі кисню, нервового перенапруження, в таких умовах деякі ув'язнені втрачають зір. Час у в'язниці вдень тягнеться набагато довше, ніж вночі. Хочеться заснути і не прокинутися, смерть стає бажаною. Деяку розрядку дає читання листів — вони дають відчуття надії".

Нагадаємо, що стан здоров'я політв'язня Клиха різко погіршився.