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Компанія "Facebook" у 2017 році витратила на безпеку Цукерберга $9 млн

15 квітня, 2018 - 22:05
Фото Getty Images/cnbc.com

У 2017 році Facebook витратила на безпеку свого засновника Марка Цукреберга $ 9 млн, що в півтора рази більше, ніж у 2016 році ($ 5,8 млн).

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт компанії.

Усього ж за останні три роки на забезпечення безпеки Цукерберга і оплату його перельотів на приватних літаках пішло близько $ 20 млн. Зокрема, компанія оплачує паливо і роботу екіпажів, а також покриває всі витрати, пов'язані з функціонуванням систем і служб безпеки всюди, де зупиняється Цукерберг .

Facebook відзначає, що динаміка витрат безпосередньо пов'язана з ростом загроз для засновника, президента і генерального директора компанії.

CNN нагадує, що офіційна зарплата Цукерберга як і раніше становить $1 на рік.

Джерело: День

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