Кремль за допомогою хакерів готує компромат на уряд Британії, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей отримала від спецслужб інформацію про те, що Кремль за допомогою хакерів готує компромат на членів її уряду. Про це повідомляє газета The Sunday Times, передає "РБК-Україна".

Зазначено, що публікація інформації, що дискредитує, стане відповіддю Москви на участь Лондона в ракетній атаці проти Сирії.

За даними видання, Велика Британія готує "пропорційний кібер-контрудар". Цим займаються урядове агентство GCHQ і Міністерство оборони країни. Стверджується, що цілі в Росії вже визначені. Також джерело газети на Даунінг Стріт заявило про те, що уряд готує заходи проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, у яких є таємні вклади в Великої Британії.

"Фінансові заходи проти російських олігархів будуть прийняті найближчим часом", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кібератаці на урядові мережі Німеччини простежується російський слід.