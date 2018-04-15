Кремль за допомогою хакерів готує компромат на уряд Британії, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала від спецслужб інформацію про те, що Кремль за допомогою хакерів готує компромат на членів її уряду. Про це повідомляє газета The Sunday Times, передає "РБК-Україна".
Зазначено, що публікація інформації, що дискредитує, стане відповіддю Москви на участь Лондона в ракетній атаці проти Сирії.
За даними видання, Велика Британія готує "пропорційний кібер-контрудар". Цим займаються урядове агентство GCHQ і Міністерство оборони країни. Стверджується, що цілі в Росії вже визначені. Також джерело газети на Даунінг Стріт заявило про те, що уряд готує заходи проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, у яких є таємні вклади в Великої Британії.
"Фінансові заходи проти російських олігархів будуть прийняті найближчим часом", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кібератаці на урядові мережі Німеччини простежується російський слід.