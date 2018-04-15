Монсеррат Кабальє відзначила свій 85-річний ювілей у Києві

Світова оперна діва разом зі своєю донькою дала концерт у столиці України.

Витончена класична музика, сцена в зорях, шурхотіння нарядів елегантних дам, посмішки на обличчях їх супутників, легкий аромат квітів і парфуму – це все гості ювілярки, яка з'явилася на сцені Національного палацу мистецтв “Україна”, передає Укрінформ.

Королівську появу Монсеррат Кабальє українські глядачі вітали оваціями і стоячі, вона виглядала сліпуче грандіозно у своєму візку, який у цьому випадку сприймався справжнім троном.

Невимушеність та щира привітність, з якою співачка привітала зал, додала піднесення і розуміння того, що цей виступ для неї таке ж свято, як і для її прихильників.

Монсеррат жартувала весь концерт, підспівувала, кидала грайливі репліки в зал англійською, і постійно просила синхронного перекладача не перекладати, бо її й так всі розуміють, чим створювалася атмосфера родинного свята, що частково так і було. Адже співала вона разом зі своєю донькою, відомою оперною співачкою Монсеррат Марті. Монсіта, отримала світове визнання завдяки "Вестсайдській історії" Бернстайна, поставленій в театрі "Ла Скала", і дуже активно гастролює самостійно, але у Києві вона вийшла на сцену разом зі своєю мамою-легендою.

Також разом з Монсеррат співав для українського глядача її учень, тенор Джорді Галан.

Бенефіс пройшов у супроводі симфонічного оркестру Kyiv Fantastic Orchestra, дерегував яким друг іспанської оперної діви – барселонський диригент Рікардо Естрадо.

В ювілейному концерті прозвучали твори Д.Пуччині, Г.Доніцетті, Ж.Бізе, Ш.Гуно, а також композиції іспанської Сарсуели і «кросоверної музики».

Неймовірно цікаво було послухати “Дует кішок” Дж.Росіні у виконанні Кабальє та її доньки. Вона відразу попередила, що слова тут важливіші за музику, чим вже викликала посмішку, а вже потім зал не міг втримати сміху, а вирази обличь виконавиць були незворушними.

На своєму бенефісі Монсеррат не лише співала, але й отримувала спів у подарунок. Привітати її співочими дарами прийшли українські співачки Злата Огневич та Камалія. Олександр Пономарьов заспівав для іменинниці італійською "Романс Неморіно" із опери Доніцетті "Любовний напій".

Співак зірвав шквал аплодисментів, коли запропонував усьому залу заспівати для ювілярки український романс “Ніч яка місячна, зоряна, ясная” і глядачі його підтримав. Підтримала і Монсеррат Кабальє.

По завершенні концерту світова оперна діва попросила ввімкнути світло в залі, щоб побачити і запам’ятати усіх своїх гостей.

“В мене дуже багато емоцій, і як у співачки, і як у людини. Ви влаштували мені справжнє свято. З моменту, як я зійшла з літака, я бачила тут тільки тепло і любов”, - сказала вона.

Це її четвертий приїзд до Києва, але вона сподівається, що не останній, хоча їй дедалі все складніше мандрувати світом.

Насамкінець Монсеррат Кабальє покликала на сцену свою шестирічну онучку Даніелу, показала їй глядачів і сказала: “Я мріяла, щоб вона також запам’ятала цей зал і це місто, Києве, дякую від усього серця”.