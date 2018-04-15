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"Народне голосування": У Британії запускають кампанію за додатковий референдум щодо Brexit

15 квітня, 2018 - 14:40
Фото Reuters

У Великій Британії проєвропейські депутати громадські діячи та представники бізнесу запускають кампанію за додатковий референдум про вихід країни зі складу Європейського союзу. Про це пише ВВС.

Про початок кампанії BBC заявив актор Патрік Стюарт. Він зазначив, що умови виходу Британії зі складу Євросоюзу виявилися не такими, які подавалися на референдумі 2016 року, а кампанія "Голос громадськості" є спробою об'єднати групи, що виступають проти Brexit, за загальною метою поведення ще одного референдуму.

Як відзначається, масова підтримка цієї ідеє має спонукати депутатів ухвалити рішення про проведення остаточного референдуму.

Офіційно кампанія "Народне голосування" розпочнеться найближчими днями з мітингу в Лондоні.

Джерело: День

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