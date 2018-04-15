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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу

Папа Римський закликав до миру в Сирії

15 квітня, 2018 - 16:55
Фото Reuters

Папа Римський Франциск висловив стурбованість ситуацією в Сирії і вчергове закликав до миру.

Про це він сказав у неділю після традиційної молитви Regina Cоeli у Ватикані, передає Радіо Ватикану.

"Я глибоко стурбований нинішньою ситуацією в світі, в якій, незважаючи на наявні у міжнародної спільноти інструменти, як і раніше з труднощами досягається згода для спільних дій заради миру в Сирії та інших регіонах планети. Я продовжую постійно молитися за мир і закликаю всіх людей доброї волі зробити те ж саме. Я знову закликаю політичних лідерів віддавати перевагу справедливості і миру", - сказав Папа Римський.

Джерело: День

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