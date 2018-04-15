Пентагон опублікував відео пуску ракети "Томагавк" по Сирії з крейсера USS Monterey

Міністерство оборони США розмістило на своєму сайті відеозапис пуску ракети Tomahawk ("Томагавк") з ракетного крейсера USS Monterey по Сирії.

"Ракетний крейсер USS Monterey (CG 61) запускає ракету Tomahawk 14 квітня", - зазначається в дописі до відео.

У Пентагоні уточнили, що USS Monterey діє у складі П’ятого флоту США з метою підтримки операцій з морської безпеки. У його задачі входить гарантування підтримки союзників та партнерів, а також забезпечення свободи плавання й безперешкодного проходу торгівельних суден у регіоні.

Нагадаємо, США, Британія і Франція 14 квітня завдали удар по об'єктах хімічної інфраструктури в Сирії.

В операції, під час якої був завданий масований удар по об'єктах військової хімічної інфраструктури сирійського режиму Башара Асада, були задіяні, зокрема, бойові кораблі та стратегічні бомбардувальники.

Повідомлялося, що голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фріз виступила на підтримку спільної операції США, Великої Британії та Франції в Сирії.

Зауважимо також, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що авіаудар ВПС Великої Британії по об’єктах інфраструктури хімічної зброї на території Сирії не має на меті зміни правлячого у країні режиму.