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Під Алеппо на військовій базі прогриміли вибухи

15 квітня, 2018 - 15:52
Фото The Times of Israel

У Сирії в окрузі Алеппо на військовій базі в Джебель-Азан в результаті вибуху загинули кілька людей. Про це 14 квітня повідомило Jerusalem Post із посиланням на сирійські ЗМІ.

Вибух стався на великому військовому складі, звідки кілька днів тому були евакуйовані сирійські та іранські військові з побоювань, що по об'єкту буде завдано удару з боку США.

Моніторингова група Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) заявила про кількох постраждалих.

Військова база в Джабль Азан є найбільшою у Сирії. За різними даними, вона належить Ірану або одному з формувань, які підтримують Іран.

Джерело: День

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