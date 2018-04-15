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Пішов з життя відомий кінорежисер Вітторіо Тавіані

15 квітня, 2018 - 20:10
Фото: Clutch.ua

На 88-му році свого життя помер відомий кінорежисер італієць Вітторіо Тавіані.

Про це повідомляє BBC.

"Помер відомий кінорежисер 88-річний італієць Вітторіо Тавіані", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла його донька, Тавіані помер після тривалої хвороби, і його буде кремовано у приватній церемонії похоронів.

Зазначається, що Вітторіо з його братом Паоло стали відомими в Італії у 1960-х. Їхній останній фільм був випущений у 2017 році.

Як повідомляє італійська газета Repubblica, два майстри італійської кінематографії розповідали про історію, реальність й протиріччя Італії з 1960 року.

На міжнародному рівні їхній фільм "Батько-хазяїн" отримав "Золоту пальмову гілку" на 30-му Канському міжнародному кінофестивалі у 1977 році, а документальний драматичний фільм "Цезар має померти" виграв "Золотого ведмедя" на 62-му Берлінському міжнародному кінофестивалі 2012 року.

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