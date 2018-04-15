Порошенко: ЗСУ стали однією з найбільш ефективних армій в Європі

Президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) стали однією з найбільш ефективних армій в Європі.

Про це він написав у себе на сторінці в Facebook.

"За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, але і перетворити наші Збройні сили на одну з найефективніших армій в Європі. Чергове підтвердження цього - участь групи українських десантників в курсі з контр-штурмових дій S. W. A. T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність і територіальну цілісність України на сході, показали кращі результати", - заявив він.