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Порошенко: ЗСУ стали однією з найбільш ефективних армій в Європі

15 квітня, 2018 - 17:55
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) стали однією з найбільш ефективних армій в Європі.

Про це він написав у себе на сторінці в Facebook.

"За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, але і перетворити наші Збройні сили на одну з найефективніших армій в Європі. Чергове підтвердження цього - участь групи українських десантників в курсі з контр-штурмових дій S. W. A. T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність і територіальну цілісність України на сході, показали кращі результати", - заявив він.

Джерело: День

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