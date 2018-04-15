Розпочато прийом заявок для каталогу української анімації

Державне агентство України з питань кіно та Громадська спілка "Українська анімаційна асоціація" розпочинають підготовку до друку каталогу української анімації 2017/2018 років та відкривають прийом заявок. Про це повідомляє прес-служба агентства.

"Дедлайн подачі інформації – 30 квітня 2018 року. До каталогу увійдуть як короткометражні, так і повнометражні анімаційні фільми 2017-2018 років випуску, а також фільми, що зараз перебувають на етапі розробки і виробництва", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Держкіно, каталог буде представлений на Міжнародному кінофестивалі анімації в Ансі (Франція), а також розповсюджуватиметься впродовж 2018 року на міжнародних кінофестивалях та кіноринках.

Для подання заявки потрібно заповнити анкету.