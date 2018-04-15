Школи Донбасу отримали макети для уроків з мінної безпеки

Школи Луганської та Донецької областей отримали 72 навчальних макета для уроків з мінної безпеки.

Це перший проект розробленої протимінної стратегії, кажуть в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. Незабаром всю нову стратегію випробують на одній з громад Донбасу. І якщо вона покаже свою ефективність, то її поширять на інші території, передає Радіо Свобода.

Макети являють собою 3 стенди, на яких представлено міни, патрони, гранати, артилерійські снаряди та інші вибухонебезпечні предмети, які використовуються в конфлікті на сході України, і які становлять небезпеку для цивільних. Завдяки цим стендам школярі мають навчитися розпізнавати такі предмети і правильно діяти при їх виявленні. Виготовлено ці стенди за рахунок бюджету Швейцарської Конфедерації.

Планується, що в першу чергу ці стенди відправлять в школи, які знаходяться поблизу лінії розмежування, оскільки саме ці діти знаходяться в зоні ризику. Пізніше стенди будуть демонструвати і в інших навчальних закладах регіону.

Таке навчання ризиків, які несуть міни та інші вибухонебезпечні залишки війни, є першим напрямком загальної протимінної стратегії, заявив міністр з питань тимчасово окупованих території Вадим Черниш.

За його словами, урядом розроблена програма протимінної діяльності та готується профільний закон. Стратегія базується на світовому досвіді і міжнародних стандартах протимінної діяльності. Окрім навчання населення ризикам, також в стратегію входить сам процес розмінування, впровадження єдиної системи обліку, а також надання допомоги постраждалим. Незабаром стратегію планують випробувати на одній з громад Донбасу, каже Черниш.

За словами міністра, швидше за все пілотною стане громада в Луганській області.

Нагадаємо, що за день бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ.