США, Франція і Британія внесли на розгляд РБ ООН свій проект резолюції щодо Сирії

Після нанесення ракетного удару по об'єктах сирійського режиму з виробництва, зберігання та випробування хімічної зброї, Сполучені Штати, Велика Британія й Франція внесли на розгляд РБ ООН проект резолюції з сирійського питання. Про це повідомило інформагентство AFP, передає "Укрінформ".

"Три країни-союзниці поширили спільний проект Резолюції в Раді Безпеки, який закликає до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги, припинення вогню та вимагає, щоб Сирія приєдналася до мирних переговорів під керівництвом ООН", - зазначається в повідомленні.

Цей крок вказує на прагнення Заходу "повернутися до дипломатичного врегулювання" майже одразу після військової операції, підкреслює видання.

Серед суперечливих пропозицій, який раніше заблокувала Росія, у проекті резолюції йдеться про встановлення незалежного розслідування хімічної атаки в Сирії та виявлення причетних до неї. При цьому Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) надається 30 днів для того, щоб представити доповідь, чи повністю Сирія прозвітувала про свої запаси хімічної зброї.

Західні країни в Раді Безпеки ООН звинуватили Сирію у нездатності виконати обіцянки щодо відмови від програми хімічної зброї відповідно до угоди 2013 року, гарантом виконання якої виступила Росія.

Нагадаємо, у суботу, 14 квітня, Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити проект резолюції щодо Сирії, представлений російською делегацією. В Москві хотіли засудити удар США, Британії і Франції по об'єктах з хімічною зброєю Асада, однак проект підтримали лише три (з п'ятнадцяти) членів РБ ООН.