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США, Канада і Мексика укладуть оновлену угоду по NAFTA, - Пенс

15 квітня, 2018 - 13:50
Фото Reuters

США, Мексика і Канада вже незабаром укладуть оновлену Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA). Про це заявив віце-президент США Майк Пенс після закінчення саміту латиноамериканських держави в Лімі, передає "РБК-Україна" із посиланням на Reuters.

За його словами, учасники переговорів близькі до укладення угоди. Пенс зазначив, що всі розбіжності між партнерами будуть врегульовані протягом декількох тижнів.

Зауважимо, що перегляд NAFTA був одним з головних пунктів передвиборних обіцянок Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі може бути розірвана, якщо Мексика не зупинить потік наркотиків і мігрантів в США.

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