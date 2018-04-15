США та Британія готують додаткові санкції проти РФ, - ЗМІ

Лондон незабаром введе нові фінансові заходи проти російських бізнесменів в Британії. Про це у неділю, 15 квітня, повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерело в офісі прем'єр-міністра країни, передає "РБК-Україна".

Згідно з інформацією співрозмовника видання, санкції торкнуться російських олігархів. Сама прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей в інтерв'ю виданню заявила, що Лондон розглядає різні варіанти дій щодо розміщених в королівстві незаконних фінансів російських бізнесменів і чиновників.

У виданні зазначено, що оточення президента Росії Володимира Путіна може зіткнутися з подальшими економічними санкціями.

Крім того, зазначається, що Сполучені штати планують покарати РФ за підтримку режиму Башара Асада, ввівши проти неї додаткові санкції. Про це пише російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС, передає "ЄП".

У першій частині листа говориться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їх союзниками. На думку США, сирійська влада винні в застосуванні хімічної зброї по відношенню до власного населення і міжнародне співтовариство зобов'язане вжити заходів, щоб зупинити Башара Асада.

У другій же частині свого послання Джон Хантсман повідомляє Москву, що Вашингтон має намір ввести відносно неї нові санкції. Цього разу - "через підтримку сирійського режиму".

Нагадаємо, що на початку квітня Департамент управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розширив санкції проти Російської Федерації. Зокрема, мова йде про 7 російських олігархів і 12 компаній. Також санкції застосовані до 17 високопосадовців уряду Росії і державним компаніям з торгівлі зброєю. Як відомо, 9 квітня в Росії індекс Мосбіржі опустився на 9%, індекс РТС - на 10,7% через раніше введені санкції США. Так, серед лідерів падіння - акції UC Rusal (основний власник - потрапив під санкції Олег Дерипаска) обвалилися на 28,89% до відкриття торгів, акції "Норнікеля" (частка Дерипаски - 27,8%) - на 13,35%, акції золотодобувної компанії "Полюс" (належить Саїду Керимову, синові сенатора Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції) - на 13,24%. Акції ВТБ впали на 10,87% (під санкціями - глава банку Андрій Костін), котирування "Газпрому" знизилися на 8,55% (голова правління компанії Олексій Міллер також в чорному списку Мінфіну США).